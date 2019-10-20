В Люберцах произошел пожар в строящемся доме: видео
На данный момент пожар удалось локализовать.
© Видео: for the first time, Youtube/Люберцы Life, Вконтакте © Фото: for the first time, Youtube
В подмосковном городе Люберцы 20 октября произошел пожар в строящемся нежилом здании. Дом находится по адресу улица Инициативная, дом 5. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
«Возгорание утеплителя на фасаде строящегося нежилого дома с первый по пятый этаж. Общая площадь (возгорания - прим. ред.) 25 квадратных метров. На месте 7 пожарных расчетов», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
По словам представителя пресс-службы, в 14:25 пожар удалось локализовать.