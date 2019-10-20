Кремль: турецкая операция в Сирии может навредить урегулированию

Военная операция турецкой армии на северо-востоке Сирии, получившая название «Источник мира», вызывает обеспокоенность, поскольку она может навредить политическому урегулированию конфликта в САР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крайнюю обеспокоенность у всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования», - сказал он в эфире канала «Россия 1» (цитата по RT).

В настоящее время в регионе действует режим прекращения огня. Турция временно приостановила операцию после переговоров с США, дав курдским формированиям 120 часов на то, чтобы покинуть зону безопасности.

Отводу курдов помогают Соединенные Штаты. Анкара, в свою очередь, намерена взять на себя ответственность за безопасность буферной зоны в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад назвал действия Турции агрессией по отношению к его стране и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы.

Во вторник, 22 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидается с визитом в Сочи. По его словам, в ходе беседы с Владимиром Путиным турецкая сторона намерена достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.