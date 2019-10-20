Лавров рассказал о способе «разводки» в дипломатии

Сергей Лавров рассказал, что государству не всегда нужно оперативно реагировать на какой-либо негативный шаг в свой адрес, и сначала стоит проанализировать, что за этим стоит.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода "разводку"», - сказал глава МИД в интервью телеканалу «Россия 1».

В качестве примера Лавров привел ситуацию, связанную с действиями экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который подписал указ о высылке из Америки 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипломатических объектов в декабре 2016 года.

Россия тогда взяла паузу и не сразу приняла ответные меры, потому что понимала, что шаг Обамы направлен на «подрыв позиции» выигравшего выборы республиканца Дональда Трампа.

«Когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», - пояснил министр.

Летом 2017 года Россия выслала 755 сотрудников американской дипмиссии и закрыла США доступ к ряду объектов в Москве.