«Черное облако»: в Тюмени потушили пожар на заводе пластика

Спасатели МЧС потушили пожар на территории завода «Полимер-Пласт» в Тюмени, расположенного на улице Бабарынка.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, 20 октября в 12:29 поступило сообщение диспетчеру Центра управления кризисных ситуаций (ЦУКС) о возгорании внутри ангара на территории предприятия.

«На территории завода горит арочник. Пострадавших нет. Идет тушение. Арочник площадью 15 на 40 квадратных метров весь объят пламенем», - рассказали в пресс-службе изданию «Ura.ru».

Через пару минут после звонка на место пожара прибыло пожарно-спасательное подразделение. В 15:18 пожар был локализован.

В спасательном ведомстве сообщают, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

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К тушению пожара привлекались 76 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 60 человек и 17 единиц техники.

Ангар сгорел дотла, жители Тюмени рассказывают о сильном запахе горелого пластика. Также тюменцы пишут в социальных сетях, что большую черную «тучу» видно до сих пор. Она висит над городом, растянулась от Салаирского до Тобольского тракта и двигается на север.