Джонсон написал письмо Туску с просьбой отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержится просьба отсрочить начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом Туск сообщил в своем Twitter.

«Запрос об отсрочке только что поступил. Сейчас я начну консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать», - написал Туск.

До этого Дональд Туск после телефонных переговоров с Борисом Джонсоном сообщил, что ожидает официальное письмо от британского премьера с просьбой о новом переносе Brexit.