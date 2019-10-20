Джонсон написал письмо Туску с просьбой отсрочить Brexit
Глава Евросовета намерен начать проводить консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать на сообщение.
© Фото: Riccardo Pareggiani XinHua Globallookpress
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержится просьба отсрочить начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом Туск сообщил в своем Twitter.
«Запрос об отсрочке только что поступил. Сейчас я начну консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать», - написал Туск.
До этого Дональд Туск после телефонных переговоров с Борисом Джонсоном сообщил, что ожидает официальное письмо от британского премьера с просьбой о новом переносе Brexit.