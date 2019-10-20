СК: под Красноярском разрушились не одна, а пять дамб

Прорыв дамб под Красноярском начался с самой верхней, а затем, по цепочке, из-за силы двигающегося потока воды произошло разрушение еще четырех гидротехнических сооружений. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса России («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

После допроса директора предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка и изучения изъятой документации следователи выявили нарушения в организации работы артели.

Специалисты установили, что дамбы были возведены незаконно без разрешительных документов. Целью их постройки являлся отвод грунтовых вод на участке золотодобычи.

«Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», - говорится в сообщении на сайте СК.

В ходе следствия специалисты выяснили, что у горного мастера, в должностные обязанности которого входят организация и проведение работ на участке, нет специального образования. Начальник участка рассказал следователю, что понимал риски постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В скором времени следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 19 октября. На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего два общежития были снесены. При происшествии погибли 15 человек.