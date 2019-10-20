На Черноморском флоте приготовили блюда из меню экипажей кораблей XVIII века

В Севастополе на базе Черноморского высшего военного училища имени Нахимова состоялась общефлотская конференция по питанию, которую приурочили к Международному дню повара. В ее рамках повара приготовили блюда из рациона экипажей парусных кораблей времен XVIII века.

Специалисты продовольственной службы выполнили сравнительную сервировку столов с использованием посуды и столовых приборов, сделанных по образцам того времени, а также в соответствии с современным корабельным меню и бытом.

Для приготовления исторических блюд кокам пришлось изучить документальные материалы и рецептуру. Особенностью приготовления пищи в то время было отсутствие холодильных установок и, соответственно, условий для длительного хранения продуктов на корабле, поэтому ингредиенты для блюд хранились в просоленном или засушенном виде. Опреснительных установок в тот период тоже не было, поэтому пресная вода на борту была дефицитом, и для приготовления пищи ее использовали в минимальных объемах.

Кроме реконструкции исторического меню участники конференции провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд и выпечке хлебобулочных изделий, исходя из норм продовольственных пайков. Также прошел конкурс по разделыванию продуктов.