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Диетологи назвали продукты, которые нужно навсегда исключить из рациона

Александра Арсентьева
14:33 20.10.2019
В перечень, который составили ученые, также попали молочные продукты с низким содержанием жира.
Диетологи назвали продукты, которые нужно навсегда исключить из рациона
© Фото: Noel Hendrickson, moodboard, Globallookpress

Испанские специалисты считают заблуждением распространенное мнение о том, что есть можно все, но в меру. Некоторые продукты, по их мнению, лучше исключить из рациона навсегда.

Эксперты к однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку. По словам специалистов, ее лучше заменить цельнозерновой.

«При переработке зерновых исключаются клетчатка и прочие питательные вещества, в дополнение к тому факту, что очищенные продукты обладают высоким гликемическим индексом», - рассказала диетолог Мария Мерино, отметив, что такая пища истощает поджелудочную железу и в будущем это грозит развитием диабета.

В перечень, который составили ученые, также попали молочные продукты с низким содержанием жира (в них производители добавляют сахар), ветчина и грудинка, говорится в издании La Vanguardia.

«В ветчине содержится 50% мяса, а остальные - это добавки, крахмал и другие вредные "начинки", поэтому ее лучше заменить в бутерброде на хумус, яйцо, гуакамоле, овощной паштет, ореховые сливки, тахини», - сообщила Мерино.

Как заявил диетолог Пилар Эскер, употребление пары бокалов вина или пива в день (в якобы в «лечебных» целях) может негативно сказаться на здоровье, сообщает «Российская газета».

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