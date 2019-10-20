Машина ДПС попала в аварию и перевернулась в погоне за нарушителем в Казани: видео

Сотрудник ДПС в Казани начал преследовать нарушителя, в результате чего его машина попала в ДТП и перевернулась. Инцидент произошел сегодня, 20 октября.

У остановки общественного транспорта патрульные заметили автомобиль Lada без номеров и с тонированными стеклами. Правоохранители потребовали, чтобы водитель остановил машину, но нарушитель попытался скрыться.

В результате погони на перекрестке полицейские столкнулись с автомобилем Hundai и перевернулся. Водителя патрульной машины госпитализированы, а водитель иномарки не пострадал. Однако нарушителю удалось скрыться - в Казани объявили план «перехват».