В Грузии провели акцию протеста из-за гастролей театра «У Никитских ворот»

Несколько десятков человек устроили акцию протеста у здания театра имени Месхишвили в грузинском Кутаиси 19 октября. Предметом недовольства стали гастроли московского театра «У Никитских ворот».

«Для нас неприемлемо посещать московский театр, когда Россия в этот момент похищает грузинские земли в селе Атоци», - сказала одна из организаторов акции перед Первым каналом Грузии Ника Деисадзе.

Акция прошла перед началом спектакля «Незабудки» («Мой друг Вениамин»). Актеры Инга Какиашвили и Рези Каросанидзе раздавали зрителям листовки с надписью «Россия оккупант» и расклеивали стикеры.

«Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории», - сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Ингу Какиашвили.

При этом руководитель грузинского театра не поддержал акцию. По словам Коте Абашидзе, дружба театров не имеет отношения к политике. Он назвал акцию результатом информационного вакуума.