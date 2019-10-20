«Был пьян»: опубликовано видео задержания и допроса подозреваемого в поджоге в Ростове
На допросе подозреваемый признался, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент поджога.
© Видео: Следственный комитет Российской Федерации © Фото: Следственный комитет Российской Федерации
В Ярославской области сотрудники регионального управления Следственного комитета задержали подозреваемого в поджоге дома, в котором погибли пятеро детей и двое взрослых.
На допросе подозреваемый признался, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент поджога.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом.