Один из пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском найден живым

Один из пропавших без вести работников золотодобывающего предприятия в Красноярском крае найден живым. Его обнаружили сотрудники уголовного розыска. Об этом «Звезде» рассказали в МВД.

«Мужчина 1985 года (рождения - прим. ред.), тракторист-бульдозерист», - уточнили в пресс-службе.

Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он не получил сильных травм.

Сейчас с мужчиной ведут беседу полицейские. Поиски еще пятерых человек продолжаются.

Напомним, трагедия произошла 19 октября. На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу, из-за чего два общежития были снесены. Известно о 15 погибших. Еще 16 человек пострадали.