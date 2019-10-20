Известный мотоблогер разбилась в ДТП под Киевом

Известная Instagram-модель Елена погибла в ДПТ на Гостомельской трассе под Киевом. Об этом пишет портал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что увлекающаяся ездой на мотоцикле девушка врезалась в автомобиль, который начал съезжать с обочины. Девушку успешно реанимировали, однако спасти ее не удалось, она скончалась по дороге в больницу.

На страницу Елены в социальной сети подписано почти 74 тысячи пользователей. На большей части фотографий девушка позирует с мотоциклом.