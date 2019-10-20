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В США взорвали мост между двумя штатами: видео

Дарья Михалина
12:56 20.10.2019
Мост позволял жителям Миссури попасть в соседний штат - Иллинойс.
© Видео: WGEM - Tri States News Leader, Youtube © Фото: WGEM - Tri States News Leader, Youtube

В Миссури подорвали мост через Миссисипи, соединяющий штат с соседним Иллинойсом.

Посмотреть, как разрушают сооружение, собрались многие местные жители. Кадры с места позже появились в Сети.

Подрыв произошел 18 октября, после чего специалистам выделили 48 часов на то, чтобы извлечь мне металлические конструкции из воды.

Мост Чамп Кларк был построен в 1928 году. По нему тысячи людей могли добраться центрального Иллинойса в центральный Миссури и наоборот, пишет Fox. Теперь на месте предстоит возвести новую конструкцию, чтобы соединить два берега реки.

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