В США взорвали мост между двумя штатами: видео

В Миссури подорвали мост через Миссисипи, соединяющий штат с соседним Иллинойсом.

Посмотреть, как разрушают сооружение, собрались многие местные жители. Кадры с места позже появились в Сети.

Подрыв произошел 18 октября, после чего специалистам выделили 48 часов на то, чтобы извлечь мне металлические конструкции из воды.

Мост Чамп Кларк был построен в 1928 году. По нему тысячи людей могли добраться центрального Иллинойса в центральный Миссури и наоборот, пишет Fox. Теперь на месте предстоит возвести новую конструкцию, чтобы соединить два берега реки.