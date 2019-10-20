За ваш счет: банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект об обязательной для банков идентификации клиентов по номеру телефона. Соответствующее предложение поступило от Кабмина. Предполагается, что новые меры позволят оградить граждан от звонков коллекторов и мошенничества.

Для реализации новой меры контроля предлагается создать единую информационную систему проверки данных об абоненте - ЕИС. С ее помощью банки смогут верифицировать паспортные данные клиента, проверять, на кого оформлен номер телефона, как часто он используется и менял ли человек мобильное устройство. Сначала расходы на создание такой системы предполагалось возложить на операторов связи, теперь же - на банки.

«Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», - цитируют главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова «Известия».

По его словам, такая ЕИС должна стать связующим звеном между кредитными организациями и сотовыми операторами.

Оператором новой системы станет ФГУП ЦНИИС. Там сообщили, что паспортные данные граждан от банков будут поступать к ним зашифровано, а ответ на запрос соответствия информации будет односложным - «да» или «нет».

Мнения относительно нового законопроекта и у банков, и у операторов сотовой связи разделились. Законопроект во втором чтении в Госдуме рассмотрят в ноябре.