Врачи перепутали рак с растяжением у пятилетней девочки и прописали мазь

Врачи в Краснодарском крае не смогли различить растяжение мышц и остеосаркому четвертой стадии у пятилетней девочки.

В июне этого года маленькую Анисию стали беспокоить боли в правом бедре. Мама девочки увидела у нее уплотнение и отвела к педиатру, которая, в свою очередь, направила ребенка на рентген. Однако врач ничего подозрительного не увидела и предположила, что Анисия просто потянула мышцу - ведь до этого она занималась гимнастикой.

Ребенку выписали мазь и обезболивающее - на третий день боли действительно притупились, но через месяц повторились вновь. Тогда Татьяна, мама девочки, повезла ее к частному хирургу.

«Но и там рентгеновский снимок ничего не показал, нам прописали тот же набор лекарств и отправили домой, но через месяц все повторилось снова», - цитирует сайт «Комсомольской правды» Татьяну.

Правда, после сдачи анализов тоже ничего не прояснилось - врач объяснила, что обнаруженные завышенные показатели бывают даже после появления синяка. Страшный диагноз был обнаружен случайно – благодаря бабушке-врачу и ее коллеги, которая увидела результаты обследований.

«Компьютерная томография показала, что у нас, предварительно, саркома Юинга. Есть подозрения на метастазы в легких. Чтобы убедиться во всем, дочь экстренно прооперировали, взяв анализ на биопсию», - рассказала Татьяна.

Сейчас родители Анисии ждут результаты процедуры и дальнейшее лечение. Но уже сейчас понятно, что девочке предстоит операция по удалению пораженной кости, эндопротезирование и долгая реабилитация.