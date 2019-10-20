На Украине испытали боевого «Демона»: видео

На Украине продемонстрировали новый ударный беспилотник «Демон», который обладает разведывательными функциями, а также может наносить удары по противнику.

Видео было опубликовано в паблике Insider UA.

«Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера “Демон”», - сказано в подписи к видеоролику.

Гранатами РПГ-22 калибром 72,5 мм можно наносить удары на расстоянии 150-200 метров. Максимальная дальность стрельбы из гранатомета составляет 250 метров, а вес оружия - 2,8 килограмма, говорится в публикации украинского издания «Народная правда».