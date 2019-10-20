В СК заявили о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Прорыв сразу двух дамб произошел на реке Сейба в Красноярском крае в ночь на субботу, 19 октября. Об этом «Звезде» рассказал источник в следственных органах.

В настоящий момент трое человек - директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации - задержаны. Их доставили в управление города Красноярск, где следователи проводят их допрос.

По некоторой информации, всего пять дамб было построено на золотодобывающем предприятии.

Ранее сообщалось, что в офисе ООО «Сисим» провели обыски. Была изъята техническая и финансовая документация.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела продолжается.