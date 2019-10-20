Мемориальную доску в память о красноармейцах-освободителях открыли в Белграде

В воскресенье на центральной площади Белграда состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о красноармейцах-освободителях. В ней участвовали заместитель главы МИД России Александр Грушко, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, замградоначальника Белграда Горан Весич, а также представители общественных организаций.

«Мы выбрали это место, чтобы жители нашего города сохраняли память об освободителях и боевом пути Сербии и России», - рассказал Весич.

Боцан-Харченко выразил надежду, что доска станет символом дружбы между государствами.

В 1944 году после освобождения Белграда на центральной площади города прошли торжественные похороны погибших солдат. Также в разных частях Белграда были воздвигнуты 18 больших и 84 малых памятника советским солдатам. В ходе послевоенного восстановления города югославские власти решили демонтировать памятники, а останки советских солдат перезахоронить в комплексе, который был воздвигнут в 1954 году.