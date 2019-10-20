Бронетехника в центре столицы: в Чили бушуют массовые протесты из-за повышения цен

Власти Чили ввели комендантский час в некоторых провинциях на фоне возникших беспорядков, которые были спровоцированы повышением цен на проезд в метро.

Он продлится с 22.00 до 07.00 по местному времени, а вчера, 19 октября, в центр Сантьяго стала стягиваться бронетехника, пишет 24 Horas.

«Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер», - сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар о последствиях беспорядков.

Шестого октября в Чили поднялись цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо. Это спровоцировало акции протеста в стране, которые к 18 октября превратились в столкновения с полицией. Люди стали устанавливать баррикады, стучать в кастрюли, нанесли ущерб многим станциям метро, а также подожгли один торговый центр и автобусы.

Сейчас власти приостановили повышение стоимости проезда до достижения новых договоренностей.