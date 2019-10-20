Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией под Красноярском

На странице Евросоюза в Twitter появились слова соболезнования в адрес родных и близких погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отмечается в тексте сообщения в соцсети.

Трагедия под Красноярском разыгралась в ночь на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе. Там разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели.

После этого вода затопила несколько рабочих помещений, в которых проживали около 80 человек. В результате ЧП погибли 15 человек, 16 пострадали, судьба шестерых рабочих пока неизвестна.