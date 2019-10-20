СК задержал подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли 5 детей
Помимо пятерых детей, при пожаре погибли двое взрослых.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове. Напомним, в пожаре погибли семь человек, включая пятерых детей.
«В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
Помимо пятерых детей, при пожаре погибли двое взрослых.