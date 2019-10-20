В СК назвали основную версию прорыва дамбы под Красноярском

В трагедии с прорывом дамбы под Красноярском в качестве приоритетной версии рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса России («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования дела был задержан директор ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этого же предприятия. Их доставили в Красноярск для проведения допроса. В офисе организации следователи провели обыски, изъяли финансовую и техническую документацию.

Напомним, в ночь на 19 октября на территории золотодобывающего рудника рядом с поселком Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 15 человек, 14 пострадавших госпитализированы.