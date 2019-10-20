По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержаны три человека

Три человека задержаны по делу об обрушении дамбы под Красноярским краем. Речь идет о директоре золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальнике и мастере горного участка этой же организации.

«Для проведения допроса они сейчас доставлены в Красноярск, где с ними работают следователи», - рассказала «Звезде» помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Кроме того, в офисе «Сисим» провели обыски.

«Изъяты техническая и финансовая документация», - добавили в пресс-службе СК по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Трагедия произошла 19 октября. На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу. Поток уничтожил общежития, в которых проживали около 80 человек. Известно о 15 погибших. Еще 16 человек пострадали.