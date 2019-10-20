Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет

Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.

Первые сейсмические события, названные «роем землетрясений Риджкреста», начались 4 июля в Калифорнии, когда произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 7,1 балла. За ними последовала почти тысяча афтершоков.

В процессах землетрясения рядом с городом Риджкрестом в 190 километрах к северу от Лос-Анджелеса были задействованы 20 маленьких разломов земной коры, о которых ранее было неизвестно.

Сейсмическая активность и «рой землетрясений Риджкреста» вдоль подземных разломов разбудили разлом Гарлок. Этот геологический сдвиг, длина которого достигает 250 километров, проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас, не проявлял активности около 500 лет. Относительно друг друга его стороны смещались не более сантиметра в год, но с июля этого года произошло резкое смещение сразу на два сантиметра по вертикали, говорится в публикации Science.

Группа ученых под руководством ведущего автора исследования Захари Росса собрала информацию о землетрясениях с наземных сейсмологических датчиков и космических спутников NASA и JAXA. Специалисты составили точную карту разломов и новую модель, которая описывает подземные смещения, выяснив, что мощные сейсмические события вызваны разрывами коры не вдоль линии разлома, а поперек.

В Калифорнии было объявлено о запуске системы раннего оповещения о землетрясениях. Фиксированные сведения о землетрясении, которые собираются с помощью датчиков в штате, будут передаваться на мобильные устройства людям, чтобы они могли в случае опасности принять меры защиты, сообщает издание на Naked Science.