Пожар на складе на западе Москвы локализован

Пожар на складе на западе Москвы локализовали. Об этом рассказали в МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на площади 300 кв. м. поступило 20 октября рано утром. За несколько часов огонь охватил 1500 кв. м. складских помещений. К тушению была привлечена авиация.

«В результате пожара произошло частичное обрушение кровли», - отчитались в ведомстве.

Как отметили в МЧС, спасатели работали с соблюдением правил охраны труда.

На место ЧП прибыла мобильная лаборатория Главного управления МЧС России по столице, которая замерит воздух на предмет повышения ПДК.