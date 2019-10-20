«Проснулся, смотрю - тонем»: пострадавший при прорыве дамбы о ЧП

Спасатели продолжили поиски шестерых рабочих золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, пропавших без вести на месте прорыва дамбы. Обследованы две тысячи квадратных метров района подтопления.

Спасательной операции мешает туман. В районе выпал снег.

На реке Сейба в Красноярском крае в ночь на субботу прорвало дамбу. Небольшой поселок строителей буквально смыло. Поток уничтожил общежития, в которых проживали около 80 человек. Известно о 15 погибших. Еще 16 человек пострадали. Четверо самых тяжелых доставлены в Красноярскую краевую больницу.

«Я спал, проснулся от какого-то непонятного шума, толчка. Сначала подумал, что машина врезалась. Потому что явно было ощутимо. То есть я проснулся, сначала залез под кровать уже. Потом выглянул в окно, на соседей по комнате смотрю - тонем. То есть плывем уже!» - рассказал пострадавший Андрей Чаптыков.

Разрушенная дамба обеспечивала технологический процесс для добычи золота. Однако в реестрах Ростехнадзора конструкция не значится. Есть вероятность, что она была возведена незаконно и ее состояние никто и никогда не проверял. Как сообщалось ранее, глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба в Красноярском крае, задержан. Сама дамба и артель принадлежат холдингу «Сибзолото», в офисе которого провели обыски.

На место трагедии вылетел губернатор региона Александр Усс.

«Важно выяснить причину того, что произошло. Коль скоро дамба не была переполнена. Высота дамбы - 15 метров. По предварительной оценке, уровень воды составлял порядка пяти метров. Это означает, что вода пошла низом. Выяснить, соответствовала ли эта работа проектным решениям», - заявил он.

В связи с трагедией Владимир Путин дал распоряжение оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В Красноярском крае понедельник объявлен днем траура.