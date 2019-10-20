Диетолог дала простые советы для избавления от отеков
Диетолог дала несколько простых советов для избавления от отеков. По словам специалиста Елены Раликовой, причиной отеков является лишняя жидкость, которой нужно помочь выйти, в этом помогут разгрузочные дни. Для них можно использовать творог, кефир или овсянку - один из трех продуктов.
«Если это кефир, то продукта низкой жирности вам понадобится 1,5 литра. Если творог, то его надо 400 граммов. Геркулес же положите на два часа в горячую воду, но не в кипяток. За сутки можно съесть максимум 400 граммов крупы в сухом виде», - рассказала aif.ru Раликова.
Врач также заявила, что в борьбе с отеками отлично подойдет ромашковый чай. Им стоит заменить традиционные кофе и чай. Для приготовления отвара понадобиться двадцать граммов сухих цветков ромашки, их нужно залить стаканом кипятка и подождать 15 минут.
Среди других продуктов против отеков можно выделить овощи, фрукты, гречку, отруби, шиповник, лук, капусту и сельдерей.
Также выводу лишней жидкости способствуют кардиотренировки, посещение сауны или бани.