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В Росстандарте назвали новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Дарья Муромова
10:12 20.10.2019
Ведется работа по созданию «скрытого» прибора, который будут использовать тайные покупатели. Он даст возможность обнаруживать недолив на уровне одного процента.
В Росстандарте назвали новый метод борьбы с недоливом на АЗС
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Росстандарт получит право контрольных закупок на недолив топлива. Соответствующий законопроект внесут в правительство. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Абрамов.

Он отметил, что сейчас разрабатывается новый способ проверок АЗС. Он заключается в том, чтобы проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему с учетом связки с оператором за кассой.

Также ведется работа по созданию «скрытого» прибора, который будут использовать тайные покупатели. Он даст возможность обнаруживать недолив на уровне одного процента.

В первой половине 2020 года Росстандарт собирается утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливозаправочные колонки. Абрамов подчеркнул, что сейчас установленная точность измерения топлива имеет «значительную погрешность».

«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива», - цитирует «Российская газета» Абрамова.

Ее негативными факторами он назвал температуру окружающей среды и использование вредоносного программного обеспечения.

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