Музыканты рок-группы насмерть отравились наркотиками в Москве

В Москве двое музыкантов скончались от передозировки наркотиков. Тела участников рок-группы Zreet обнаружили в студии в Печатниках на юго-востоке столицы.

Накануне вечером в помещении, где обычно происходили вечеринки и репетиции, находилось пять или шесть человек. Среди них были барабанщик Артем Колбасов и продюсер Глеб Акимов. Утром двоих молодых людей обнаружили мертвыми, сообщает паблик 112.

На допросе в полиции солист группы Александр Вальтер сообщил, что не употребляет запрещенных веществ. Другие обстоятельства происшествия пока не известны.