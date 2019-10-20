«Это фиаско, алкаш»: Нурмагомедов и Макгрегор устроили «бои» в Twitter

Перепалку в социальных сетях устроили чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

Ирландец написал сообщение, якобы без адресата, но полное намеков.

«Кто тут мужик? Кто диктует условия? Может быть, тот, кто провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай себя обманывать», - говорится в его публикации.

Подписчики Макгрегора не поняли смысла, но на сообщение ответил россиянин: «Это фиаско, алкаш», добавив смешную рожицу. Спустя 15 минут ирландский боец написал: «Увидимся в Москве, киска».

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В ходе переписки Макгрегор опубликовал фотографию, на которой он стоит в боевой позе в помещении, где висит российский герб. По всей видимости, ирландец пришел получать российскую визу.

Конор Макгрегор несколько раз утверждал, что готов встретиться в Москве с Хабибом Нурмагомедовым для поединка-реванша.