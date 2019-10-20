В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»

Специальный поезд, в котором находились сотни поклонников футбольного клуба «Фрайбург», загорелся на берлинской станции скоростной железной дороги Bellevue. Фанаты приехали в столицу Германии на матч любимой команды.

Как сообщает издание Sportbuzzer.de, в результате возгорания по меньше мере три человека пострадали от отравления дымом. Представитель пожарной охраны Берлина заявил, что один из вагонов поезда сгорел полностью.

В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по линиям городской электрички S3, S5, S7 и S9. Возгорание было потушено к 22 часам по местному времени.