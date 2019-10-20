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На заводе в Татарстане отменили проверку на трезвость

Василиса Морозова
00:20 20.10.2019
На прошлой неделе на заводской проходной установили алкотестеры, но спустя несколько дней рабочие стали жаловаться на опоздания.
На заводе в Татарстане отменили проверку на трезвость
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

На Заводе транспортного электрооборудования (ЗТЭО) в Набережных Челнах в Татарстане перестали проверять сотрудников предприятия на алкотестере перед началом рабочего дня.

По данным РБК, проверки сотрудников на трезвость начались на заводе в начале недели и закончились 17 октября, так как рабочие пожаловались на давку перед тестированием. Из-за нее многие сотрудники предприятия опаздывали и получали отработки. Другие рабочие отметили, что процедура сама по себе является негигиеничной.

«Утром на завод приходят 6 тыс. человек, и все проходят через него, беременных работает много, не дай бог, подцепят какую-нибудь заразу», - заявил один из работников.

Предложение работодателям проверять сотрудников заводов на употребление алкоголя поступило в августе от Минздрава. В ведомстве отметили, что такие меры призваны уменьшить количество несчастных случаев на производстве.

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