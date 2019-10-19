Барселона в огне: кадры из эпицентра ожесточенных протестов

Около 90 человек этой ночью пострадали в Каталонии. Мятежный регион лихорадит как никогда - больше всего раненых в Барселоне. Самая масштабная за последние годы забастовка переросла в настоящую войну между радикалами и полицией. В одних летят камни, петарды и бутылки, другие - задыхаются от газа.

Центральные улицы Барселоны - в огне. Первым делом радикалы скоординировано атакуют то, что им ненавистно больше всего на свете - испанскую полицию.

Эпицентр протестов находится возле главного полицейского управления Барселоны. Именно сюда перемещаются радикалы. Правоохранители останавливают их гранатами из газа, чтобы нечем было дышать, но большинство радикалов опытные и берут с собой защитные маски. Неопытным помогают вода и врачи. Скорые - единственные машины в городе, которые встречают аплодисментами.

Местные жители пребывают в шоке - такого в центре одного из самых гостеприимных городов еще не было. И тем не менее, полиция выдавливает радикалов с центральных улиц города, при этом активно применяются резиновые пули. Однако некоторые радикалы утверждают и даже наглядно демонстрируют совсем не резиновые, а пластиковые снаряды.

Отмечается, что подготовка к новому дню агрессивных протестов уже идет.

Напомним, акции протеста в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к многолетним срокам заключения. Их обвиняют в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.