Разъяренный бык чуть не убил тореадора на глазах у зрителей: видео

Испанский 57-летний тореадор чудом выжил после того, как бык несколько раз подбросил его во время выступления в Сарагосе.

На кадрах видно, как животное резко подкидывает мужчину, после чего тот, видимо, потерял сознание. После этого бык еще несколько раз ударил рогами, а после протащил по арене тореадора. На помощь пришли коллеги, которые отогнали животное и вынесли пострадавшего за пределы арены.

Оказалось, что у мужчины в результате ЧП диагностировали 27-сантиметровую рану в паху, разрыв бедренной артерии и разрыв в районе прямой кишки и мочевого пузыря. Также он пережил три сердечных приступа.

Друзья и близкие тореадора называют настоящим чудом спасение мужчины от смерти. Сейчас он дышит самостоятельно, пришел в сознание. Врачи по-прежнему называют его состояние очень тяжелым, однако дают оптимистичные прогнозы, пишет Daily Mail.