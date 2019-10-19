Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 13

Количество погибших при прорыве дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае увеличилось до 13, а число пострадавших - до 44. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Отмечается, что еще 13 человек остаются без вести пропавшими.

«Водой после разрушения дабы подтоплен рабочий поселок на 180 человек. Разрушены два временных общежития на 40 человек каждое», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Напомним, трагедия произошла в поселке Щетинкино Курагинского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и спасатели.