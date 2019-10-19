В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
Бумажные документы заменят записи в специальной базе ведомства.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Порядок поверки счетчиков в России изменится. Бумажные документы перестанут иметь силу. Данные будут отслеживаться лишь по базе Росстандарта.
Законопроект об электронной фиксации уже был внесен в Госдуму. Нововведения смогут остановить мошенников, которые подделывают свидетельства, считает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
«Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», - рассказал он «Российской газете».
Предполагается, что все услуги и данные о результатах поверки будут предоставляться онлайн. Свидетельства на бумаге, тем не менее, также можно будет получить при желании.