Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12
Ранее сообщалось об 11 погибших.
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 12 человек, сообщили в краевом управлении МЧС.
«Подтверждена гибель 12 человек», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Напомним, ЧП произошло в поселке Щетинкино Курагинского района. Возможной причиной прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели называют подмыв дождевой водой.
Известно, что как минимум 14 человек пострадали в результате затопления двух общежитий временного типа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС.