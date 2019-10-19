Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию с прорывом дамбы в регионе под свой контроль. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства края. В ближайшее время он прибудет в районе, где произошло ЧП.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетает в Курагинский район», - рассказали в пресс-службе правительства края.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло на реке Сейба. В результате трагедии 11 человек погибли. Судьба еще 15 – остается неизвестной.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ведется поисковая операция пропавших без вести. К мероприятиям привлекли более 200 сотрудников МЧС, а также спецтехнику.