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СК возбудил дело по факту гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

Дарья Муромова
07:38 19.10.2019
В поселок Щетинкино выехал и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

СУ СК РФ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело после прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Красноярском крае.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В поселок Щетинкино выехал и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС РФ. По последним данным, в результате трагедии погибли 11 человек, 15 числятся без вести пропавшими, еще 14 пострадали.

Представитель администрации Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев ранее сообщил, что возможной причиной трагедии стала дождевая вода, которая подмыла дамбу. В зоне прорыва находились около 180 человек.

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