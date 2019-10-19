Forbes включил семь компаний из России в рейтинг лучших работодателей

Журнал Forbes составил рейтинг самых лучших работодателей в мире.

В список попали семь российских компаний. Среди них ГК «Норильский никель», Московская биржа, «Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация, «Северсталь», «Русгидро» и «Лукойл». Они расположились на 36-м, 138-м, 207-м

311-м, 380-м, 437-м и 492-м местах.

Рейтинг составлялся на основании мнений сотрудников предприятий. Всего он насчитывал 500 позиций.

Первой, по результатам опроса, стал холдинг Alphabet. Далее следуют Google и Microsoft. А замкнули пятерку лидеров Red Hat и Apple.