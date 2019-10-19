В зоне прорыва дамбы под Красноярском находились 180 человек

Около 180 человек находились в зоне прорыва дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Об этом «Звезде» рассказал представитель администрации Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев.

«В общей сложности вместе с работающими и отдыхающими там находились около 180 человек», - сказал Щекалев.

Щекалев также предположил, что ЧП могло произойти в результате подмыва дамбы дождевой водой, из-за чего, по последним данным, погибли 11 человек, 14 пострадали.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники МЧС РФ. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента и устанавливает точное число погибших и пострадавших.