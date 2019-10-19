Увеличилось число жертв прорыва дамбы под Красноярском

Количество жертв при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11 человек. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по региону.

В результате стихийного бедствия более десятки человек пострадали, еще 15 – пропали без вести. Сейчас спасатели ведут поисковую операцию. В ней задействованы около двух сотен человек и спецтехника.

Напомним, трагедия произошла 19 октября. Из-за разрушения в поселке Щетинкино два общежития оказались затоплены.