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Увеличилось число жертв прорыва дамбы под Красноярском

Дарья Михалина
06:58 19.10.2019
Спасатели обнаружили тело одиннадцатого погибшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Readovka

Количество жертв при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11 человек. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по региону.

В результате стихийного бедствия более десятки человек пострадали, еще 15 – пропали без вести. Сейчас спасатели ведут поисковую операцию. В ней задействованы около двух сотен человек и спецтехника.

Напомним, трагедия произошла 19 октября. Из-за разрушения в поселке Щетинкино два общежития оказались затоплены.

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