Увеличилось число жертв прорыва дамбы под Красноярском
Спасатели обнаружили тело одиннадцатого погибшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Readovka
Количество жертв при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11 человек. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по региону.
В результате стихийного бедствия более десятки человек пострадали, еще 15 – пропали без вести. Сейчас спасатели ведут поисковую операцию. В ней задействованы около двух сотен человек и спецтехника.
Напомним, трагедия произошла 19 октября. Из-за разрушения в поселке Щетинкино два общежития оказались затоплены.