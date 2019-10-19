Власти назвали вероятную причину прорыва дамбы под Красноярском

Дождевая вода могла подмыть дамбу технологического водоема в Красноярском крае. Об этом сообщил «Звезде» представитель администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района Валерий Щекалев.

Он отметил, что рядом с поселком Щетинкино протекает река Сейба, на которой как раз и произошло разрушение дамбы.

Напомним, прорыв произошел на руднике по добыче золота. В результате ЧП погибли 11 человек, 15 числятся без вести пропавшими, еще 14 пострадали.

Следственный комитет начал проверку инцидента и продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, а также количество погибших и пострадавших. На месте работают сотрудники МЧС РФ.