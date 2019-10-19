Опубликованы кадры с места прорыва дамбы под Красноярском
Трагедия унесла жизни 11 человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Readovka
В Сети появились первые кадры из Красноярского края, где прорвало дамбу.
Разрушение произошло около Щетинкино Курагинского района, на реке Сейба. Два общежития было затоплено.
По последним данным, стихийное бедствие привело к смерти 11 человек. Еще 15 - пропали без вести. Более десятка местных жителей пострадали.
На месте работают около двух сотен спасателей. Привлечена спецтехника, в том числе пять вертолетов Сибирского спасательного центра. Специалисты ведут поисковую операцию пропавших.