Опубликованы кадры с места прорыва дамбы под Красноярском

В Сети появились первые кадры из Красноярского края, где прорвало дамбу.

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Разрушение произошло около Щетинкино Курагинского района, на реке Сейба. Два общежития было затоплено.

© Readovka

По последним данным, стихийное бедствие привело к смерти 11 человек. Еще 15 - пропали без вести. Более десятка местных жителей пострадали.

На месте работают около двух сотен спасателей. Привлечена спецтехника, в том числе пять вертолетов Сибирского спасательного центра. Специалисты ведут поисковую операцию пропавших.