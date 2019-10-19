СК проверяет обстоятельства гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

ГУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по факту гибели людей при прорыве дамбы в районе деревни Щетинкино.

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших», - говорится на сайте ведомства.

По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли десять человек, 15 числятся без вести пропавшими, еще 14 пострадали.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в 02.00 мск, после чего затопило два общежития временного типа.