Ожесточенные бои за Каталонию: новые кадры из Барселоны

Порядка 90 человек пострадали в беспорядках, организованных сторонниками независимости Каталонии в Барселоне, где протестующие столкнулись с полицией. Около 60 из них были доставлены в больницу, им потребовалась помощь врачей.

Кадры из каталанской столицы публикует «Звезда». На них видно, как демонстранты бросают камни в машины правоохранителей, разжигают огонь. Пожарные тушат пламя с помощью водометов. Урегулировать обстановку пока не удается.

Напомним, протесты за независимость в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, включая бывшего вице-президента Ориола Джанкераса, к длительным срокам заключения. Их обвиняют в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.