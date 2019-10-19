Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 10

В результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли десять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее говорилось о шести погибших. Сейчас без вести пропавшими числятся 15 человек, еще 14 человек пострадали.

Напомним, в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате случившегося были затоплены два общежития временного типа.