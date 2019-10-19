Жаркая осень: в выходные температура в Москве снова побьет рекорд

Температурный рекорд, который установила погода в Москве 17 октября, может стать не единственным в этом месяце. Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные теплая погода в столице сохранится.

Согласно порталу «Метеоновости», в субботу, воскресенье и понедельник днем воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. А это означает установление новых температурных рекордов.

Напомним, в минувший четверг 17 октября в Москве в 14 часов дня температура воздуха прогрелась до +18 градусов, установив новый суточный рекорд впервые за 130 лет.