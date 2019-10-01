С 2013 года в США арестовано около 30 000 детей в возрасте до 10 лет
Общественность возмущена, она требует от полиции снизить градус жестокости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Полицейских в США обвинили в массовых задержаниях детей. За 5 лет в отделения были отправлены около 250 тысяч несовершеннолетних - из них около 30 тысяч были младше 10 лет.
Как сообщает ABC news со ссылкой на ФБР, чаще всего задерживают юных афроамериканцев и инвалидов.
Общественность возмущена, она требует от полиции снизить градус жестокости. Правозащитники считают, что силовикам не хватает квалификации.
В академиях отводится всего по 4-6 часов на то, чтобы научить будущих офицеров правильно вести себя, когда им приходится пресекать нарушения, совершаемые детьми. И при этом только 60% учащихся академий посещают важные занятия.